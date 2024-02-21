تنظيم دورة تدريبية عن استخدام الذكاء الاصطناعي في "طب الأقصر"

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، برنامج القطاع الطبي الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence) وهو برنامج تدريبي مكثف مدته عشر ساعات، تدرب فيه الدكتورة نوران نادر النمر من قسم التعليم الطبي بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وبتعاون مع قسم التعليم الطبي بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

يهدف البرنامج إلى إكساب كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب، ومثلهم كل العاملين في القطاع الطبي من خارج الجامعة بعض المهارات المعاصرة في مجال عملهم بالتدريس أو العمل.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور رئيس الجامعة على أهمية الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي فقد نتج عن دمج الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، والممارسة السريرية تغييرات جوهرية في تلك المجالات. حيث تمكن مهارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أعضاء هيئة التدريس من تحسين استراتيجيات التدريس، وتحسين منهجيات البحث، واتخاذ قرارات سريرية مستنيرة.

ويقول الدكتور محمود النوبي أحمد مدير المركز، إن الهدف من إضافة تلك الدورات الطبية المتخصصة إلى مصفوفة دورات المركز هو إفادة الزملاء العاملين في القطاع الطبي بدورات في مجال تخصصهم، وأنه في ظل التطورات الأخيرة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الكبير على كل مجالات الحياة، أصبح اكتساب المهارات والمعارف في مجال الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة لكل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.