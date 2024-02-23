الفن ودوره الاجتماعى فى ندوة ثقافية على المسرح الصغير بالأوبرا

تنظم دار الأوبر برئاسة الدكتورة لمياء زايد ندوة لمناقشة الدور الاجتماعى للفن ضمن الفعاليات التنويرية للثقافة المصرية.

وتستضيف الندوة كلا من التشكيلى الكبير الدكتور أحمد نوار ، الدكتورة أمانى موسى أستاذ الفن والتصوير بكلية التربية الفنية ، الدكتورة منى عليوة الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ويديرها الدكتور خالد البغدادى وذلك فى السابعة مساء السبت 24 فبراير على المسرح الصغير

وعلى جانب آخر وتجسيدا لخطط الثقافة المصرية الهادفة الى الارتقاء بالوجدان تقيم دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى فى الثامنة مساء الاحد 25 فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من اعمال الموسيقى العربية فى زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين منها ادينى ميعاد لـ فريد الاطرش، ماتحبنيش بالشكل ده لـ بليغ حمدى ، يا قلبى خلى - لأه لـ محمد الموجى ، الصبح بدرى لـ عزت الجاهلى ، امتى الزمان لـ محمد عبد الوهاب ، وحياتك ياحبيبى لـ سيد مكاوى وغيرها .. أداء انغام مصطفى ، نهى حافظ ، حنان الخولى ، رضوى سعيد ، ياسر سليمان ، احمد صبرى ، مازن دراذ ، محمد شوقى وضيف الشرف مجدى الرشيدى والموهبه الواعدة نادين العمروسى .

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .