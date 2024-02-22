مدحت صالح يحيي حفلين في دار الأوبرا الأسبوع المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلين متتاليين للفنان مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة مساء يومي الأحد والاثنين المقبلين على المسرح الكبير بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا المصرية في بيان لها اليوم الخميس أن إقامة الحفلين يأتي ضمن الفعاليات الإبداعية المميزة التي تنظمها الثقافة المصرية، ويتضمن برنامجهما تقديم مجموعة مختارة من أعمال مدحت صالح الخاصة منها: "بحلم على قدي، ماشي في ضلها، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، زى ما هى حبها ، وعدى، حبيبي يا عاشق، يتقال، ابن مصر"، بالإضافة إلى مختارات من أعمال الطرب التي اشتهر بتقديمها.



وأشارت الأوبرا إلى أنه سيتم تنظيم الحفلين نتيجة الإقبال الضخم على حفلات النجم مدحت صالح الذي عبر عن سعادته بلقاء جمهوره في الأوبرا ووصفها بـ "منارة الإبداع الجاد".

