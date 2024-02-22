عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مدحت صالح يحيي حفلين في دار الأوبرا الأسبوع المقبل

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلين متتاليين للفنان مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة مساء يومي الأحد والاثنين المقبلين على المسرح الكبير بالأوبرا.


وذكرت دار الأوبرا المصرية  في بيان لها اليوم الخميس أن إقامة الحفلين يأتي ضمن الفعاليات الإبداعية المميزة التي تنظمها الثقافة المصرية، ويتضمن برنامجهما تقديم مجموعة مختارة من أعمال مدحت صالح الخاصة منها: "بحلم على قدي، ماشي في ضلها، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، زى ما هى حبها ، وعدى، حبيبي يا عاشق، يتقال، ابن مصر"، بالإضافة إلى مختارات من أعمال الطرب التي اشتهر بتقديمها.


وأشارت الأوبرا إلى أنه سيتم تنظيم الحفلين نتيجة الإقبال الضخم على حفلات النجم مدحت صالح الذي عبر عن سعادته بلقاء جمهوره في الأوبرا ووصفها بـ "منارة الإبداع الجاد".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

شوبير يكشف الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

أندية سعودية تقطع الطريق على باريس سان جيرمان وتقترب من ضم محمد صلاح

ترشيحاتنا

وداعا هاني الناظر.. أعراض صادمة لمرضه

أبو الغيط يستقبل الرئيس التركي السابق بالجامعة العربية لبحث الأوضاع في المنطقة

حسين لبيب يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر.. تفاصيل

الأزهر يدين الفيتو الأمريكي الرافض لوقف العدوان الصهيوني على الأبرياء في غزة

أكياس لحمة وكحك.. دفاع أحد المتهمين برشوة قيادات الري يكشف تفاصيل جديدة|فيديو

ثعبان فضي عملاق.. اكتشاف هيكل غامض في مجرتنا يتحرك ببطء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة هانى الناظر.. لأول مرة جمال شعبان يتملكه الحزن فماذا قال؟

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

صدمة بين متابعيه.. صور إنسانية تجمع هاني الناظر بمرضاه قبل وفاته

وفاة هاني الناظر.. تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيله

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ