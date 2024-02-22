أخبار الفن| تعيين لمياء زايد رئيسا لدار الأوبرا.. MBC تطرح بروموهات مسلسلات رمضان 2024

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المهمة، على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية..

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لـ مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024

وظهرت سلمى أبو ضيف خلال برومو المسلسل وهي تعاني من الفقر وتنتمي هي وشقيقتها لأسرة من طبقة دنيا ويحاولوا تخطي تلك الحياة من خلال السوشيال ميديا وفيديوهات على تيك توك.

وقالت سلمى أبو ضيف في إحدى لقطات البرومو، جملة تعبر عن دوافع معظم الملتحقين بهذا المجال، حيث قالت: “الفقر وحش يا سحر، نفسي منحتاجش لحد ولا حد يذلنا”.

طرحت الصفحة الرسمية لقتاة MBC مصر عبر "فيس بوك"، البرومو الرسمي لمسلسل صلة رحم، المقرر أن ينافس في موسم رمضان 2024. مسلسل صلة رحم يشارك في بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي، ، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، بندب الأستاذة الدكتورة لمياء زايد -رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون-، للعمل رئيسًا للهيئة العامة للمركز الثقافي "دار الأوبرا المصرية"، وذلك، خلفًا للدكتور خالد داغر، والذي انتهت مدة انتدابه.

من جانبها، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور خالد داغر، الرئيس السابق للدار، على ما قدمه من جهد خلال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق فيما هو قادم .

والدكتورة لمياء زايدّ هي رئيس قسم تصميم واخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون، وقد شغلت منصب عميد المعهد منذ عام ٢٠١٥ وحتى عام ٢٠١٨.

طرحت الصفحة الرسمية لقتاة MBC مصر على “فيس بوك”، البرومو الرسمي لمسلسل أشغال شقة، المقرر أن ينافس في موسم رمضان 2024. ويتعاون الفنان هشام ماجد مع الفنانة أسماء جلال لأول مرة في بطولة مسلسل "أشغال شقة"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024. المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويعد التجربة الكوميدية الأولى للفنانة أسماء جلال.

أقيم عصر اليوم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ25 والتي ستقام في الفترة من 28 فبراير وحتي 5 مارس 2024 بحضور الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان ورامي المتولي المدير الفني للمهرجان في حضور ممثلي الصحافة والقنوات التليفزيونية .حيث بدأ المؤتمر بكلمة للدكتور خالد عبدالجليل والذي أكد من خلالها علي أهمية هذه الدورة ووصفها بالاستثنائية حيث توافق هذه الدورة الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة ومرور 25 عام علي اقامته ووعد بدورة تليق باسم المهرجان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما .



طرحت قناة MBC البرومو الدعائى لمسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفى وصلاح عبد الله وباسم سمرة، وذلك استعداد لعرضه فى موسم رمضان القادم 2024. وظهر خلال البرومو العديد من مشاهد الأكشن بين أبطال الفيلم، فيما ظهر باسم سمرة وهو يقول لأحمد السقا فى أحد المشاهد “إيه دخلة إبراهيم الأبيض دي؟”؛ فى إشارة منه لمشهد لفيلم السقا الشهير إبراهيم الأبيض.