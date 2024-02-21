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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يحتفل باليوبيل الفضي

121 فيلمًا من 62 دولة.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمهرجان الإسماعيلية

عصام زكريا
عصام زكريا

أقيم عصر اليوم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا  المصرية  المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية  الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة  الذي يقام تحت رعاية  وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ25 والتي ستقام في الفترة من 28 فبراير وحتي 5 مارس 2024 بحضور الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والناقد السينمائي عصام زكريا  رئيس المهرجان ورامي المتولي المدير الفني للمهرجان في حضور ممثلي الصحافة والقنوات التليفزيونية .حيث بدأ المؤتمر بكلمة للدكتور خالد عبدالجليل والذي أكد من خلالها علي أهمية هذه الدورة ووصفها بالاستثنائية حيث توافق هذه الدورة الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة ومرور 25 عام علي اقامته ووعد بدورة تليق باسم المهرجان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما .

من جانبه رحّب الدكتور حسين بكر بالاعلاميين والصحفيين والسينمائيين الموجودين في المؤتمر 
وقال في كلمته : سعيد لوجودي بينكم اليوم ولحظي السعيد أن أكون رئيساً للمركز القومي للسينما تزامناً مع الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية العريق  وأؤكد لحضراتكم أنكم في انتظار برنامج ضخم مليء بالأفلام المختارة بعناية شديدة وفعاليات شيقة ظل يعمل عليها رئيس المهرجان الناقد الكبير عصام زكريا الذي قام بإعدادها علي مدار أشهر طويلة .
ووجّه بكر الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني علي دعمها للمهرجان وللدكتور خالد عبدالجليل لسعيه دائما لتذليل كافة العقبات وكل من ساهم في الدعم لإقامة هذه الدورة .

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من جانبه أعلن الناقد عصان زكريا عن تفاصيل الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية والتي يشارك بها 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفيمسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما .

وأعلن زكريا عن أسماء المكرمين خلال الدورة ال25 لمهرجان الإسماعيلية قائلا : هناك تكريم دولي وعربي ومصري حيث يكرم المهرجان كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والفنانه المصرية سلوي محمد علي .

وأشار زكريا إلي أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من افلامه بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

معروف أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر ويترأس الدورة الـ25 الناقد عصام زكريا .
ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدًا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

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