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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد فهمي يبدأ تصوير فيلم «عائلة المكسيكي»

صدى البلد

بدأ الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي في تصوير أول مشاهد فيلمهما الجديد "عائلة المكسيكي" للمخرج حسام سليمان بأحد مواقع التصوير في القاهرة.

وشارك في تصوير تلك المشاهد كل من النجمة لبلبة وأوس أوس، وحاتم صلاح.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

الفيلم سيتم تصويره في الفترة المقبلة في أكثر من محافظة في مصر، ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الأضحى ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة لأحمد فهمي للسينما للعام الثاني على التوالي بموسم عيد الاضحى، حيث عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم "مستر إكس"، والذي حقق أعلى إيراد في عام 2023 في مصر والوطن العربي مجتمعين.

فيلم "عائلة المكسيكي" إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة  وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي. 

الفيلم بطولة أحمد فهمي وروبي ولبلبة وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للإنتاج الفني".

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