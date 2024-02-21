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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الانتهاء من تصوير فيلم الغربان لـ عمرو سعد قبل رمضان.. تفاصيل

سيف عريبي وعمرو سعد
سيف عريبي وعمرو سعد

على قدمًا وساق يقوم المخرج ياسين حسن بتصوير أحداث فيلمه الجديد “الغربان” والذي يلعب بطولته الفنان عمرو سعد، من أجل محاولة انهاء تصويره قبل انطلاق شهر رمضان المقبل والدخول في اجازة موسم عيد الفطر .

واكد سيف عريبي منتج العمل في بيان صحفي، ان العمل يعد واحد من اضخم انتاجات السينما العربية على مر السنين، لما فيه من تفاصيل مميزة من ادوات تصوير وامكان تصوير ومشاركة نجوم كبار خلال احداث العمل .

واشار عريبي، ان العمل تم تصويره في ثلاثه دول مختلفة بواقع ثلاثه قارات وهما مصر بأفريقيا والامارات وتحديد امارة ابو ظبي في اسيا، وتم السفر الى اوروبا للتصوير في مدينة موسكو الروسية، ليكون العمل متنوع ومتناغم لأعين المشاهد خلال متابعته سينمائيًا .

وعبر سيف عريبي عن سعادته بالتعاون مع الفنان عمرو سعد الذي يقدم دور بطولة الفيلم بجانب عدد كبير من النجوم بالاضافة الى وجود عدد من ضيوف الشرف .

وعن موعد الانتهاء من تصوير الفيلم وموعد عرضه قال عريبي :"الفيلم من المنتظر الانتهاء من تصويره خلال الايام القليلة المقبلة، حيث يتبقى له اسبوعين وينتهي تصويره تمامًا ليدخل مخرجه في مراحل الجرافيك والمونتاج، على ان يتم عرضه في صيف 2024" .

ابطال وقصة فيلم الغربان

والفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي وبالأخص عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية .

فيلم "الغربان" من بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، وغيرهم نخبة من النجوم. ومن إخراج ياسين حسن.

الفنان عمرو سعد المخرج ياسين حسن سيف عريبي عمرو سعد فيلم الغربان

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