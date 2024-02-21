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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صلة رحم

صلة رحم
صلة رحم

طرحت الصفحة الرسمية لقتاة MBC مصر عبر "فيس بوك"، البرومو الرسمي لمسلسل صلة رحم، المقرر أن ينافس في موسم رمضان 2024.
 

مسلسل صلة رحم يشارك في بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي، ، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

وقال الفنان إياد نصار  إن المسلسلات المكونة من 15 حلقة، ليست موضة جديدة، فالمسلسلات خلال السنوات السابقة كانت تتكون من عدد قليل من الحلقات.

وأكد نصار فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن المسلسلات ذات الـ 15 حلقة تحقق مصلحة العمل والمشاهد حيث يتمكن صناعه من تحسين جودة العمل وزيادة التركيز عليه.

و أشار إلى أن المسلسلات التي تتكون من 30 حلقة مرهقة على الإنتاج والكاتب والفنانين وعلى المشاهد أيضا.

يذكر أن إياد نصار يخوض أولى تجاربه في عالم الكتب الصوتية عبر تسجيل رواية "ذاكرة الجسد" للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، بالتعاون مع منصة للكتب الصوتية.

وعبر إياد نصار عن سعادته بهذه التجربة التي انتهى من تسجيلها مؤخرًا، ووصفها بأنها "مضمار جديد عليه"، حيث تعد "الكتب الصوتية" وسيلة إبداعية لنشر الرواية إلى جمهور أكبر ومتنوع ومختلف حتى في فئاته العمرية والثقافية، إضافة إلى ملايين النسخ الورقية المطبوعة من الرواية التي تتواجد بالفعل في الأسواق على مدار سنوات.

قتاة MBC صلة رحم اياد نصار أسماء أبو اليزيد

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