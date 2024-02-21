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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. سلمى أبو ضيف تعاني الفقر في "أعلى نسبة مشاهدة"

صدى البلد

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لـ مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024

وظهرت سلمى أبو ضيف خلال برومو المسلسل وهي تعاني من الفقر وتنتمي هي وشقيقتها لأسرة من طبقة دنيا ويحاولوا تخطي تلك الحياة من خلال السوشيال ميديا وفيديوهات على تيك توك. 

وقالت سلمى أبو ضيف في إحدى لقطات البرومو، جملة تعبر عن دوافع معظم الملتحقين بهذا المجال، حيث قالت: “الفقر وحش يا سحر، نفسي منحتاجش لحد ولا حد يذلنا”.

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 مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف, انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل

 وفي سياق متصل، يعرض في الوقت الحالي لـ سلمى أبو ضيف مسلسل بين السطور، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

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