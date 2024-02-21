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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد كيلاني يشارك ياسمين صبري بطولة مسلسل "رحيل" |رمضان 2024

محمد كيلاني
محمد كيلاني

يشارك الفنان محمد كيلاني، بطولة المسلسل التلفزيوني “رحيل” أمام الفنانة ياسمين صبري والمقرر عرضه في دراما رمضان ٢٠٢٤ ، حيث يقدم دورا لم يقدمه من قبل، وقد بدأ كيلاني تصوير مشاهده الأسبوع الماضي في إحدي الشركات بمنطقة أكتوبر، ومن المقرر عرض المسلسل علي إحدي القنوات المصرية.

مسلسل “رحيل”، بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلي الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب " .

وشارك كيلاني في عدة مسلسلات آخرها الانسة فرح الذي قدمه بأجزائه امام أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي ، هذا بخلاف وجوده في أكثر من عمل سينمائي ودرامي كضيف شرف ، كما ينتظر عرض فيلمه السينمائي مع  رنا رئيس.

محمد كيلاني ياسمين صبري رحيل

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