دخلة إبراهيم الأبيض.. MBC تطرح برومو العتاولة استعداد لعرضه في موسم رمضان

طرحت قناة MBC البرومو الدعائى لمسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفى وصلاح عبد الله وباسم سمرة، وذلك استعداد لعرضه فى موسم رمضان القادم 2024.

وظهر خلال البرومو العديد من مشاهد الأكشن بين أبطال الفيلم، فيما ظهر باسم سمرة وهو يقول لأحمد السقا فى أحد المشاهد “إيه دخلة إبراهيم الأبيض دي؟”؛ فى إشارة منه لمشهد لفيلم السقا الشهير إبراهيم الأبيض.





وكشف الفنان طارق لطفي عن طبيعة الدور الذى يجسده فى مسلسل “العتاولة” الذى يشارك به في المارثوان الرمضاني القادم 2024.

وقال طارق لطفي فى تصريحات لـ"et بالعربي "، إن طبيعة دوره مختلفة تماما وأن العمل مزيج ما بين الدراما والأكشن والطابع الإجتماعي.

وعن التعاون مع أحمد السقا، قال طارق لطفي: إنه سعيد بالتعاون مع الفنان أحمد السقا لأن تجمعهما صداقة قوية منذ سنوات .

معلقا: أنا وأحمد السقا عشرة عمر ودخلنا بيوت بعض ومشوفناش من بعض غير كل خير، وسعيد ان احنا هنتعاون 4 شهور تصوير.

وفى وقت لاحق، روج الفنان السقا لـ مسلسل العتاولة، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024.

ونشر أحمد السقا صورة تجمعه بالفنان طارق لطفي من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشر معها صورة أخرى من أحداث فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، بطولة الفنان محمد هنيدي، وعلق عليها: "حبينا نمسى عليكم ونقولكم إننا ولا بنخاف من الدنيا بحالها"

مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.