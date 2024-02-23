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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف : الاستعداد لرمضان موضوع خطبة الجمعة المقبلة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف أن مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان موضوع خطبة الجمعة القادمة.

وجه السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة خلال كلمته في حفل ختام فاعليات الدورة التثقيفية بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال، وعلى هذه الدورات المعدة للطالبات الوافدات الدارسات بالأزهر الشريف على منحة بيت الزكاة الكويتي، مؤكدًا أن هذه الدورات التدريبية والتثقيفية المتنوعة التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب والطالبات الوافدين تعكس الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية الشقيقة في تعليم مبادئ الإسلام الصحيح، ورسالته الأصيلة التي تدعو للسلام والتسامح وتدعو إلى الوسطية.

واكد سفير الكويت أن التعاون القائم بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في مختلف مجالات التنمية الفكرية والثقافية والدينية يتميز  بتطابق الرؤي والأهداف بفضل القيادة الحكيمة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

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