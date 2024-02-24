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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لـ كولر.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بلدية المحلة

الأهلي
الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، صدمة قوية، بشأن إصابة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق والتي تعرض لها خلال لقاء ميدياما الغاني.

وكتب الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "تأكد غياب مدافع الأهلي ياسر إبراهيم عن المباريات لمدة أسبوعين بسبب الإصابة في مباراة ميدياما".

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، امس الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

 

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