رأس الحكمة| عمرو أديب: مفيش أحسن من الإمارات.. «بن زايد وقف جنب مصر زي أبوه»

علق الإعلامي عمرو أديب، على صفقة مشروع رأس الحكمة، قائلا: "الصفقة ليست الحل ولكنها بداية الحل".

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "يا سادة فليعلم الجميع أنه لا يوجد في الدنيا شخص يدخل اتفاقا ويضع ثمن الاتفاق بالكامل على الطاولة، هذا ليس تصرفًا استثماريا، هذا تصرف سياسي أخلاقي من رئيس الإمارات محمد بن زايد.. وقف جنب مصر زى أبوه زمان.. تحية لمحمد بن زايد".

وأضاف: "هذا قرار دولة للوقوف إلى جوار مصر، وتحية لرئيس الإمارات"، لافتا: " لا يوجد مستثمر يدفع ثمن صفقة كهذه دفعة واحدة، وهو قرار سياسي للوقوف إلى جانب مصر في فترة عصيبة".

وتابع الإعلامي عمرو أديب،: "رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وقف إلى جوار مصر بسداد ثمن صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" دفعة واحدة".

وأشاد الإعلامي عمرو أديب، بدور الإمارات مع مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة واستثماراتها الجديدة، قائلا: مفيش أحسن من دولة الإمارات تدخل تطور، دول ناس ثقة واتفاقياتهم ذهب، وتحية للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات".