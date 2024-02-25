حرام تبيعوا وتخسروا.. رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة هامة للمواطنين| فيديو

تحدث هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، عن أسعار الذهب بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هناك انخفاض كبير على مستوى أسعار الذهب ونستبشر خيرا.. حاجة مميزة إن الذهب يكون متقدم الانخفاضات".



وأضاف: "السوق المحلية للمصوغات والمجوهرات تشهد خلال الفترة الراهنة، حالة من التراجع والهبوط والانخفاضات الكبيرة، ما يعد خطوة إيجابية كبرى".

وأشار إلى أن أسعار الذهب حاليا متأثرة بالتغيرات الحالية وسعر الدولار في السوق الموازية وبمبدأ العرض والطلب، مضيفا: "متوسط سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات الفترة الحالية، يتراوح بين مستوى من 3000 و3050 جنيها".

وأوضح أن الذهب يعد من الاستثمارات المربحة على المدى البعيد، وأنه ليس للمضاربة أو الربح الشهري، مؤكدا: "الذهب استثمار طويل الأجل وليس للمضاربة".

ووجه رسالة للمواطنين، قائلا: "أطمئنوا كل من اشترى بسعر غالي، احتفظ بذهبك لأن مخزون القيمة فيه ولا يتأثر على مدار الزمن، لو تستثمر على مدار طويل لا تضحي بالبيع، حرام تخسر في وقت زي ده، وانتظر التغيرات العالمية التي تحدث".

واسترسل هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية: "هذه الفترة التي تشهد تراجعات متتالية في سعر المعدن النفيس، وهي الفترة المثالية للشراء والاحتفاظ بالذهب على المدى البعيد".

