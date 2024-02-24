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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار هينزل لـ 40 جنيها في السوق الموازية.. مفاجأة عن أسعار الذهب

الذهب
الذهب

علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

 

بعد صفقة رأس الحكمة.. أسعار الذهب إلى أين؟.. فيديو

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

وقال ناجي فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سعر جرام الذهب عيار 21 وصل اليوم في بعض فترات اليوم لـ 2800 جنيه ".

 

وأضاف ناجي فرج :" إحنا قلنا إن الأسعار المتواجدة مفتعلة وغير حقيقية  ومع انخفاض سعر الدولار تنخفض أسعار الذهب ".

 

وتابع ناجي فرج :" من المتوقع أن ينخفض الدولار في السوق السوداء لـ 40 جنيها وهذا الأمر سينعكس على أسعار الذهب".

 

واكمل ناجي فرج :"  الجنيه الذهب أصبح اليوم بـ 23 ألف جنيه وانخفض سعره خلال الأيام الماضية".

 

ولفت ناجي فرج:" صفقة رأس الحكمة سوف تضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري خلال الشهرين المقبلين "، مضيفا:" من الممكن أن ننتظر لمدة أسبوع حتى تستقر أسعار الذهب ثم نبدأ في شراء الذهب".

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