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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد صفقة رأس الحكمة.. أسعار الذهب إلى أين؟.. فيديو

الذهب
الذهب

تحدث وصفي أمين، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، عن أسعار الذهب، خاصة بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

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تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

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انخفاضات كبيرة في عيار 21.. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

قال وصفي أمين، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المردود بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة كان أكثر على سعر الدولار في السوق الموازية".


وأضاف: "الذهب مرتبط بسعر الدولار في السوق الموازية وذلك ليس في مصر فقط بل في كل دول العالم"، لافتا: "دول العالم كلها ترتبط على سعر الذهب في البورصات العالمية".

وأشار وصفي أمين، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات،: "عندما حدث انهيار في سعر الدولار في السوق السوداء بدأ تقييم الذهب ينخفض والأسعار تنخفض أيضا"، موضحا: "العرض أصبح كثير حاليا في الذهب والإقبال أقل، وهناك محلات توقفت عن الشراء حاليا وكل هذه عوامل خفضت أسعار الذهب".
ووجه وصفي أمين، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، نصيحة للمواطنين، قائلا: "اللي عايز يشتري يستني كام يوم حتى تستقر الأسعار لأنه من المتوقع أن ينخفض الدولار في السوق السوداء إلى 40 جنيها، من المتوقع أن يكون الذهب في حدود 2700 جنيها".
 

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