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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 30 حالة تعد على أملاك دولة وزراعة بمركزي القوصية والغنايم

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للازالات بدأت أمس السبت 24 فبراير الجاري وتستمر حتى 15 مارس المقبل لافتًا إلى تنفيذ إزالة لعدد 30 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وخط تنظيم وأراضي زراعية خاصة بمركزي الغنايم والقوصية وذلك ضمن الحملات المكثفة للازالات التي يتم تنفيذها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.


وأكد المحافظ إنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن منوهًا إلى إنه تم إزالة 30 حالة تعدي بمركزي الغنايم والقوصية على مساحة 1344 متر مربع مباني و1677 متر مربع زراعة منهم 6 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة لوزارة الزراعة على مساحة 800 متر مربع وعدد 7 حالات تعدي على خط تنظيم بمساحة 464 متر مربع بمركز القوصية فضلا عن 12 حالة على أراضي زراعية خاصة بمنساحة 1677 متر مربع و5 حالات على أملاك دولة تابعة للري بمساحة 80 متر مربع بمركز الغنايم مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.


وأوضح اللواء عصام سعد أنه وجه بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وكافة الأجهزة من جهات الولاية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

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