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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها بملابس غريبة .. صور وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على متابعة جمهورها خلال الفترة الأخيرة بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

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وتفضل شيرين عبد الوهاب، ارتداء ملابس مختلفة ولافته، فتختار الفساتين والملابس الكاجوال لتكشف عن جمالها وأناقتها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيرين عبد الوهاب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما تفضل شيرين عبد الوهاب، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور شيرين عبد الوهاب 

https://www.instagram.com/reel/CaXbl9aoPx8/?igsh=aGliMmNyZWlpbHZy

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