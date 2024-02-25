عبد المنعم السيد يكشف عوائد مصر من مشروع رأس الحكمة.. فيديو

تحدث الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن عوائد مصر من مشروع رأس الحكمة.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: " الدولة المصرية شريك في عوائد مشروع تطوير رأس الحكمة بقيمة 35% (ضريبة – صافي ربح) بنظام الشراكة الطبيعية وليس البيع للإمارات".

وأضاف: "مشروع رأس الحكمة سينمي فكرة السياحة المنوعة، خاصة أنها ستحتوي على 8 فنادق ومنطقة مطاعم ومدارس وكمبوندات ذكية"، لافتا: " هذا المشروع سيجعل هناك استغلال مستمر للسياحة في الساحل الشمالي طوال العالم".

أشار الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن الإمارات ستحول 24 مليار دولار للخزانة المصرية خلال الشهرين المقبلين.