عبد المنعم السيد: برنامج الطروحات الحكومية حقق 5.6 مليار دولار .. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن فاتورة الاستيراد تجاوزت الـ 91 مليار دولار خلال عام 2023، وحجم الاستيراد في مصر قليل للغاية.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الرقعة الزراعية ارتفعت إلى 9.5 مليون فدان، ويوجد مخطط من قبل الدولة للوصول إلى 12 مليون فدان خلال السنوات المقبلة".

أوضح: "برنامج الطروحات الحكومية حقق 5.6 مليار دولار، وخطة الدولة تحقيق 10 مليار دولار سنويًا، ولابد من التفاوض مع صندوق النقد الدولي في تسديد القروض المستحقة".

أشار: "وثيقة سياسة ملكية الدولة تسير ببطيء شديد، وأن الحديث عن هذه الوثيقة بدأ منذ أواخر عام 2022"، مشددا أنه لابد أن يكون هناك تقييم عادل للشركات، ولابد من تحديد المستهدفات من طرح الشركات في البورصة المصرية.

