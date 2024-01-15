عبد المنعم السيد: لابد من توفير حصيلة دولارية قبل أي تعويم.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك فجوة تمويلية وذلك بسبب أن الحصيلة الدولارية أقل من التي تخرج من الدولة المصرية.

وأضاف السيد، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الفجوة المالية هي المؤثرة في كل شيء سواء تضخما أو زيادة في الأسعار أو نقص بعض المنتجات".

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد، والعمل على خطة عاجلة وأخرى آجلة، والعمل على خطة اقتصادية بالوصول إلى انخفاض معدلات أسعار السلع كالأرز والذرة والزيت والسكر وغيرها.

وأوضح أن الحصيلة من العملات الدولارية قليلة مقارنة بما يجب أن تكون عليه في الوقت الحالي، معقبا: "لابد من توفير حصيلة دولارية أولا قبل التعويم، وأي تعويم دون إجراء ذلك فهو قرار خاطئ".

