بعد إصابته.. إراحة زيزو من مباراة الداخلية وتجهيزه لنهائي الكأس

كشف اللاعب أحمد حسن عن قرار الزمالك في راحه زيزو في مباراة الداخلية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"الجهاز الفني للزمالك يقرر إراحة أحمد زيزو في مباراة الداخلية لتجهيزه لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر".

ونشرت هدي الباهي زوجة أحمد سيد “زيزو”، نجم الزمالك، عبر خاصية “ستوري” حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت على الصورة: "إن شاء الله تكون بسيطة.. وترجع بالسلامة يا ملك".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.