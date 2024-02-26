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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارات جديدة بالهندسة والألسن

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

أصدر  الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس جامعة عين شمس، قراراً بقيام الأستاذ الدكتور عمرو عبد السلام قندیل شعت بتسيير أعمال وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من ٢١ / ٢ / ۲۰۲٤ ولحين تعيين عميد للكلية.

كما أصدر  قراراً بقيام  الدكتور أحمد محمد منيب الصباغ بتسيير أعمال وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ ولحين تعيين عميد للكلية.

 

كما أصدر  الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ،قراراً بتعيين الأستاذة الدكتورة دينا محمد عبده حمص رئيساً لمجلس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام .

و تعيين الأستاذ الدكتور وجيه يعقوب السيد السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة العربية بكلية الألسن ، اعتبارا من ٢١ / ٢ /٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قراراً بتعيين الأستاذة الدكتورة رانيا عادل حسن احمد خليفة رئيسا لمجلس قسم اللغة الفرنسية بكلية الالسن اعتبارا من ١٧ / ۲۰۲۳/٦ ولمدة ثلاث سنوات.

وتعيين الأستاذة الدكتورة مرفت علي محمد السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة الصينية بكلية الالسن اعتبارا من ٢/٢١ / ٢٠٢٤ وحتى ٢٠٢٤/٣/١٧.

وتعيين الأستاذة الدكتورة نهلة محمد ناجي محمد توفيق محمد  رئيسا لمجلس قسم اللغة الالمانية بكلية الالسن اعتبارا من ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام .

كذلك أصدر الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، قرارا بقيام الأستاذة الدكتورة اميمة عبد الرحمن محمد الأستاذ المتفرغ بكلية الالسن بالإشراف على مجلس قسم اللغات الافريقية بالكلية اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

وقيام الدكتورة ياسمين محمود أحمد محمود  الأستاذ المساعد بقسم اللغة الاسبانية بكلية الالسن بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

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