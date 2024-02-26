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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محلل اقتصادي: الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في خسائر فادحة بمليارات الدولارات.. فيديو

الأزمة الروسية الاوكرانية
الأزمة الروسية الاوكرانية

قال المحلل الاقتصادي أمجد عطية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في خسائر فادحة، خاصة في الاقتصاد الأوكراني الذي تكبد خسائر بمئات المليارات، وفقد أكثر من مليون مواطن ما بين قتيل وجريح ومهجر.

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وأضاف عطية، خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الاقتصاد الروسي تأثر سلبًا كثيرًا، وخسر أكثر من 200 مليار دولار، وحدث ضعف في النمو الاقتصادي نتيجة لمصاريف الحرب، والعقوبات الاقتصادية التي تكبدتها روسيا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وأوضح أن أوروبا تعد من أكبر الخاسرين وعلى رأسهم ألمانيا، حيث خسرت قرابة 240 مليار دولار خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، نظرًا لوقف تصدير الغاز الروسي إلى ألمانيا الذي أثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

ونوه المحلل الاقتصادي، الى الدعم الاقتصادي الكبير الذي قدمته ألمانيا لأوكرانيا، حيث أنفقت مليارات الدولارات على أوكرانيا، كان يمكن إنفاقها على دعم الاقتصاد الألماني الذي تأثر سلبًا بالحرب وأزمة كورونا.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن روسيا كانت أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي لأوروبا، ومصدري البترول في العالم، لافتًا إلى أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمقاطعة النفط والغاز الطبيعي الروسي، وهذا أثر سلبًا على إمدادات الغاز الطبيعي.

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