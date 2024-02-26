لتخريب روسيا.. الكرملين يكشف عن نشاط بارز للاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا

كشفت الرئاسة الروسية، عن بدء وكالة المخابرات الأمريكية في عمل نشط بأوكرانيا وتجنيد أشخاص هناك للقيام بأنشطة تخريبية في روسيا.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المخابرات المركزية وغيرها من الوكالات ذات الصلة في الولايات المتحدة بدأت أعمالها بنشاط في أوكرانيا حتى قبل عم 2014.

وأوضح بيسكوف أنه تم تجنيد أشخاص هناك وإعدادهم للعمل التخريبي ضد موسكو".

وقال: "كما نعلم بعمل ما يسمى بالمستشارين الأمريكيين، ومعظمهم من الإدارات، وينتمون على وجه التحديد إلى وكالة المخابرات المركزية.. وحتى قبل عام 2014، كانوا يشغلون وظائف في مبنى الإدارة الرئاسية في أوكرانيا.. وهذا ليس سرا على أحد".

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت في وقت سابق، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية عن مواقع القوات الروسية، لضربها بالصواريخ.

وقالت: "الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، هنا لا يجب أن نقتصر على وكالة المخابرات المركزية فقط، التي قدمت الإحداثيات والبيانات إلى القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ ضربات، مرة أخرى باستخدام أسلحة الناتو".