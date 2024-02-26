روسيا تسخر من إنجلترا: الأعمال المشبوهة هواية بريطانيا المفضلة

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ووصفت محاولة إثبات "خطأ موسكو" ضربا من "الأعمال المشبوهة التي تهواها بريطانيا".

وبحسب صحيفة "روسيا اليوم"، كتبت زاخاروفا على قناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام"، أن هواية البيروقراطية البريطانية المفضلة هي "لعب دور الأحمق"، ردا على كلام وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول "ضرورة إثبات خطأ موسكو".

ولفتت زاخاروفا إلى كلمات كاميرون التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتقد أنه لا يزال قادرا على الانتصار، ومهمة الغرب هي إثبات خطئه.

وكتبت: "من المؤسف أن كاميرون لم يعترف بأن مهمة (الناتو) المتمثلة في (الهزيمة الاستراتيجية لروسيا) قد فشلت. أما بالنسبة للرغبة في (إثبات ما لا يمكن إثباته)، فإن هذا يندرج تحت بند الأعمال المشبوهة، الهواية المفضلة للبيروقراطية الإنجليزية".