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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو بالنواب: الحبس والغرامة وسحب الرخصة التجارية عقوبات جديدة للاحتكار وتعطيش الأسواق

أحمد مقلد عضو مجلس
أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شاب السياسيين والأحزاب

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب إن الشغل الشاغل داخل التنسيقية هو الالتحام مع القضايا التي تهم المواطنيين. 

واضاف مقلد خلال مداخلة هاتفية  مع برنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أنه لمس مؤخرا حالة من حالات الجشع بين التجار والمضاربة على السلع مما دفعها للزيادة بشكل شبه يومي.

وأوضح أنه تقدم بقانون لتعزيز حماية المستهلك ووافق عليه عُشر أعضاء المجلس، وفق اللائحة الداخلية للمجلس، ثم انضمت الحكومة إليه ليقر المجلس التشريعي في جلسته العامة اليوم بموجبه المزيد من العقوبات على التجار الذي يقومون بممارسات تجارية احتكارية بهدف تعطيش الأسواق.


وتتضمن العقوبات الجديدة، بحسب مقلد، الحبس والغرامة ونشر اسم التاجر في صحيفتين واسعتي الانتشار وكذلك غلق المحال وسحب الرخصة التجاري.

 وأكد أن المساس بقوت الشعب والأمن الغذائي خط أحمر. 

 ضرورة توعية المواطن ودفعه للمطالبة بحقه

وأوضح أن الرقابة الشعبية تعد جزءا مهما في هذا الصدد، مشددا على ضرورة توعية المواطن ودفعه للمطالبة بحقه واللجوء إلى الأجهزة الرقابية حال تعرضه للغش التجاري أو التلاعب في الأسعار من جانب التاجر.

تنسيقية شاب السياسيين حماية المستهلك الرقابة الشعبية ممارسات تجارية الأجهزة الرقابية الأسعار

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