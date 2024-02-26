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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال استقباله السفير البريطاني.. الداودي يستعرض الفرص الاستثمارية بمحافظة قنا بمختلف المجالات

محافظ قنا والسفير
محافظ قنا والسفير البريطاني


 

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة.

 

رحب محافظ قنا ، بالسفير البريطاني والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية وعمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي بهدف التكامل وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات المختلفة، لافتًا إلى أن هناك آفاق مفتوحة بين الجانبين لتعزيز التعاون.

 

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وقال محافظ قنا، إن الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية والخدمية، التي شهدتها محافظات مصر خلال الـ ٨ سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جعلت من مصر نقطة جاذبة للاستثمارات.

 

كما استعرض محافظ قنا، مع السفير البريطاني أبرز المقومات الصناعية والزراعية والسياحية التي تتميز بها محافظة قنا والفرص الاستثمارية في تلك القطاعات خاصة أن المحافظة، لديها من المقومات ما يجعل تلك القرى فرصة استثمارية ذات فائدة ويمكنها من الإنتاج والتصدير إلى الخارج.

 

ومن جانبه، أعرب السفير البريطاني، عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال، و اعتزاز بلاده الدائم بالتعاون مع مصر في المجالات المختلفة، وتقديم الدعم للاستفادة من خبرات الجانب البريطاني، مشيداً بالوضع التنموي الذي وصلت له المحافظة.


 

 

قنا السفير البريطاني تعزيز التعاون السيسي اخبار قنا

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