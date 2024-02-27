وست هام يفوز على برينتفورد 4-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق وست هام يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه برينتفورد بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد لندن الأولمبي، في ختام الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل رباعية وست هام كل من جارود بوين "هاتريك" في الدقائق 5 و7 و63 وإيمرسون بالميري في الدقيقة 69، بينما أحرز هدفي برينتفورد كل من نيال موباي في الدقيقة 13 ويوان ويسا في الدقيقة 82.

ورفع هذا الفوز رصيد وست هام إلى 39 نقطة في المركز الثامن وبفارق الأهداف عن برايتون صاحب المركز السابع.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز السادس عشر وبفارق الأهداف عن إيفرتون صاحب المركز الخامس عشر.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.