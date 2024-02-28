محاكمة فران متهم بقـ.تل نجله في الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، محاكمة فران لإدانته المتهم بقتل نجله بمركز أبو كبير.



يصدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.



تعود أحداث القضية رقم 18586 لسنة 2023 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 2347 لسنة 2023 کلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "السيد ر ح أ" 58 عاما، فران، مقيم بمركز أبو كبير، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بأنه في يوم 6 أكتوبر من العام الماضي، قتل المجني عليه نجله "أحمد" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وأعد لذلك سلاح أبيض (سكين) وتوجه إليه وما أن ظفر به حتى عاجله بطعنات استقرت إحداها بمنطقة الصدر قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.