محاكمة المتهمين بـ"خلية استهداف كنيسة المرج"

تنظر اليوم الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 14 متهما في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية استهداف كنيسة المرج"، لجلسة 28 فبراير المقبل لفض الاحراز وسماع اقوال شهود الإثبات.

ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض .