قرار قضائى عاجل لتعويض أصحاب محلات البوهي

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم تأجيل طعن محافظ الجيزة على حكم تعويض أصحاب محلات البوهي ل 18يونيو

جاء ذلك فى الطعن الذى حمل رقم: ٦٩/١٠٣٣٨٦ والمقامة ضد من كل رئيس مجلس الوزراء و محافظ الجيزة ورئيس حى شمال الجيزة وعطية محمد موسى رئيس هيئة سكك حديد مصر ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق ورئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية، والممثل القانونى لشركة MOT للاستثمار والمشروعات ،و 39اخرين .

بشأن الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم ٧٧/٦٢٣٠ والقاضى بالزام محافظ الجيزة بتنفيذ قرار تخصيص عدد ٤٣ محل لاصحاب باكيات سوق البوهى حق انتفاع لمدة ٢٥ سنة مقابل مبلغ شهرى ٣٠ جنية وفقا لما تم الاتفاق علية بالعقد والبرتوكول الموقع فى ٢٠١٨/١٠/٤ ومايترتب على ذلك من اثار اهمها الاستمرار فى صرف مبلغ ٢٠٠٠ جنية شهريا للمدعين لحين تنفيذ الاتفاق لجلسة 18يونيو المقبل .

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،قضت بتخصيص عدد عدد ٤٣ محل لاصحاب باكيات سوق البوهى حق انتفاع لمدة ٢٥ سنة مقابل مبلغ شهرى ٣٠ جنية وفقا لما تم الاتفاق علية بالعقد والبرتوكول الموقع فى ٢٠١٨/١٠/٤ ومايترتب على ذلك من اثار اهمها الاستمرار فى صرف مبلغ ٢٠٠٠، وهو ما لم يلاقي قبول لدى جهة الإدارة وطعنت عليه وصدر القرار المتقدم .