الزمالك يجري التدريبات اليوم استعداداً للقاء الداخلية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الثلاثاء تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في الدوري الممتاز.



وكان اللاعبون حصلوا على راحة بالأمس عقب العودة من الجزائر، عقب الفوز على أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بهدفين مقابل هدف والتأهل لدور الثمانية للبطولة.

وبدأ لاعبو الفريق مران اليوم بخوض تدريبات بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأمثل.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي ، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.