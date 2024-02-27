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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف كهربا من المشاركة في مباراة بلدية المحلة

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن استبعد كولر ل محمود كهربا لاعب الأهلي من قائمة الفريق في مباراة بلدية المحلة المقرر لها اليوم.  

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك :"محمود كهربا من مران المستبعدين من مباراة بلدية المحلة اليوم من داخل التتش ".

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب غياب محمود عبدالمنعم كهربا عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادا لمباراة بلدية المحلة بالدوري، وذلك عبر برنامجه المذاع بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير إن كهربا مستبعد فنياً من قائمة الأهلي بمباراة البلدية وليس بسبب عدم سفره مع بعثة الأحمر إلى غانا لحضور فرح شقيقته، مؤكداً أن كولر وكهربا ليس بينهما أي خلاف.

من جانبه أكد الإعلامي محمد شبانة، أن استبعاد محمود كهربا من قائمة النادي الأهلي  أمام بلدية المحلة كان متوقعًاخاصة بعد تصريحات خالد بيبو مدير الكرة بشأن استبعاده فنيًا من لقاء ميدياما الغاني، فهو كان بمثابة تمهيد بشأن سوء العلاقة بين اللاعب و مارسيل كولر، خصوصًا أن المدرب لم يكن موافقًا على بقاء اللاعب في القاهرة لحضور حفل زفاف شقيقته.

 

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كهربا تراجع في ترتيب مهاجمي الأهلي وأصبح رقم 3، بعد أنتوني موديست ووسام أبو علي، رغم أنه كان المهاجم الأول في فترة سابقة، وأيضا استبعاد كريم الدبيس كان غريبًا بعد دخول عمر كمال عبدالواحد الذي قد يتم استخدامه في مركز الظهير الأيسر بديلًا للتونسي علي معلول".

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