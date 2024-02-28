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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يكشف حقيقة نشر قوات للحلف في أوكرانيا

حلف الناتو
حلف الناتو

كشف مسئول في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، عدم وجود خطط للحلف لنشر قوات قتالية على الأرض في أوكرانيا.

وقال المسئول لشبكة “سي إن إن” الأمريكية إن حلف الناتو والحلفاء يقدمون دعمًا عسكريًا غير مسبوق لأوكرانيا.

وأوضح: "لقد فعلنا ذلك منذ عام 2014، وصعدنا بعد الغزو الروسي واسع النطاق"، مستطردًا "لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا".

وتابع المسئول قائلًا إن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا كما فعل حتى الآن.

وأكد أنه "علينا أن نتذكر أن هذه الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي". وتابع: "بموجب القانون الدولي، لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس، ولدينا الحق في دعمهم. وهذا ما يفعله حلفاء الناتو وسيواصلون القيام به".

ويأتي الرد بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستطيع استبعاد نشر قوات الناتو في أوكرانيا.

أوكرانيا الناتو حلف شمال الأطلسي قوات قتالية

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