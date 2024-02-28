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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف في مأزق.. بريطانيا تكشف عن موعد الهجوم المقبل لقوات أوكرانيا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

رجّح رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية توني راداكين، عدم لجوء القوات الأوكرانية إلى أي عمليات هجومية في هذا العام، لأن مأزق كييف الحالي سوف يمتد إلى الأشهر المقبلة.

وقال راداكين لصحيفة "جارديان" البريطانية، إن كييف ستكون في موقف صعب خلال الأشهر المقبلة، "فمن غير المرجح أن تتمكن القيادة الأوكرانية من شن هجوم جديد هذا العام".

وتوقع أن أوكرانيا في أحسن الأحوال، ستكون قادرة على شن هجوم مضاد جديد، ليس قبل نهاية الصيف المقبل.

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن تعود سلطات كييف إلى العمليات الهجومية في العام المقبل فقط.

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