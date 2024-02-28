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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إعفاء السعودية وعمان والبحرين من تأشيرات السفر

روسيا والسعودية
روسيا والسعودية

أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فاكروكوف، أن روسيا تعمل على إلغاء التأشيرات لمواطني عدد من الدول، مع اقتراب العملية من الاكتمال مع عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا وميانمار.

وأوضح فاكروكوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "نحن نعمل على إلغاء التأشيرات مع العديد من البلدان، ومن بين هذه الدول، والتي اقتربنا بالفعل من إنجاز هذه المهمة، في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مثل عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا وميانمار".

وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن هذه الدول الـ 5 متقدمة من حيث إلغاء التأشيرات، مضيفًا أن التبادل السياحي بدون تأشيرة في روسيا في مجموعات مع الصين وإيران تم إطلاقه أيضًا في العام الماضي.

قرار جديد لـ روسيا بشأن عدد الدول المتوفر لها التأشيرة الإلكترونية

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