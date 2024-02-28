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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القضاء يرفض تخصيص يوم احتفالا بعيد الاب

صدى البلد

قضت محكمة القضاء الإداري  بعدم الجواز في دعوى تخصيص يوم لعيد الأب، للجوء إلى لجان فض المنازعات  قبل اللجوء إلى المحاكم في القضية التي حملت رقم 48764 لسنة 75 ق مختصمة رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.


وكان ياسر محمد عبدالوهاب وشهرته ياسر التركي، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

وقال ياسر التركي في دعواه، إن عيد الاب هو يوم عالمي يحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم، على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.

وأضاف ياسر التركي: أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015، وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى.

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