لبنان.. إقرار 3 رواتب إضافية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين

أقر مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي، 3 رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة، والمتقاعدين منهم.

واستهل ‏رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في جلسة مجلس الوزراء، كلمته، قائلا: “نعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي أعتبرها صادقة، وننبه للمخاطر، وندين الاعتداءات وسقوط الضحايا”.

وأضاف: نلمس اهتمام الدول بوضعنا، وفي هذا السياق فإننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والأمريكي لحماية لبنان، ونعول على مسعاهما لردع العدوان.

وتابع: نجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وإلزام إسرائيل بتطبيقه، ووقف خروقاتها وعدوانها، فنحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفا ومتقاعدا، وصاحب كل حق، والمودع بشكل خاص.

وأكد أن: الاستقرار لا يتجزأ، استقرار دستوري واستقرار أمني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي و الحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرع.

وأكمل كلمته: أتمنى أن تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي استثمار سياسي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن.

واختتم كلمته: سيصار إلى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والإمكانات المتوافرة في خزينة الدولة.