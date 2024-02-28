حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

تساءل عدد من المواطنين عن حقيقة زيادة الدعم علي بطاقات التموين بقيمة 100 جنيه على البطاقة الواحدة، بالإضافة إلى موعد فتح الباب أمام الجميع المواطنين لإضافة المواليد الجديدة، ويجيب موقع “صدى البلد” عن هذه التساءلات من خلال الآتي:

حقيقة زيادة البطاقات التموين

وعن زيادة دعم بطاقات التموين، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إنه سيتم تحديده وفقًا للموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء، والمخصصة لوزارة التموين والتي تبلغ 127 مليار جنيه في السنة منها 90 مليارًا للخبز المدعم «العيش البلدي»، و36 مليارًا للتموين، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي جديد فيما يخص زيادة الدعم على بطاقة التموين، كما أن الزيادة ليست في يد وزارة التموين، بل هي من اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء.

إضافة مواليد جديدة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين للنواب، إن الوزارة مرتبطة بميزانية محددة وإذا قام مجلس النواب بفتح اعتماد إضافي لموازنة الوزارة سأقوم بفتح باب إضافة المواليد.

المستحقون لإضافة مواليد جديدة

وعن أبرز المستحقين لإضافة مواليد جديدة: هم أصحاب معاشات تكافل وكرامة وأسر الشهداء وحاملي كارت الخدمات المتكاملة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي يحق لهم إضافة المواليد على بطاقات التموين وذلك حسب تصريحات أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة “صدى البلد”.

شروط طلب إضافة المواليد

وعن شروط طلب إضافة المواليد على بطاقات التموين لبعض المستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية هي الآتي:

ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات

أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد

لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد