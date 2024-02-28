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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

بطاقات التموين
بطاقات التموين

يترقب قطاع عريض من المواطنين، صرف السلع التموينية لشهر مارس 2024، بعد تداول أخبار حول زيادة الدعم على بطاقة التموين 2024 بقيمة 100 جنيه.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، في تصريحات له، بشأن زيادة الدعم على بطاقة التموين بقيمة 100 جنيه على البطاقة الواحدة، موضحًا أنه سيتم تحديده وفقا للموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء، والمخصصة لوزارة التموين والتي تبلغ 127 مليار جنيه في السنة منها 90 مليارًا للخبز المدعم "العيش البلدي"، و36 مليارًا للتموين.

موعد صرف مقررات مارس

وأضاف متحدث وزارة التموين، أنه لا يوجد أي جديد فيما يخص زيادة الدعم على بطاقة التموين، كما أن الزيادة ليست في يد وزارة التموين، بل هي من اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء.

وبدأت وزارة التموين ، من أمس الثلاثاء ، 27 فبراير ، صرف مقررات مارس إلى نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية ، استعدادا لصرفها إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية غدا الخميس.

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استخراج بطاقة تموين من بوابة مصر الرقمية

ويتسلم تجار التموين، سلع المقررات  من مخازن الجملة البالغ عددها نحو 1500 مخزن على مستوى الجمهورية يتبع القابضة الغذائية، ،استعدادا لصرفها إلى المستفيدين.

وتتضمن قائمة سلع المقررات التموينية عن مارس القادم  30 سلعة، تشمل  السلع الأساسية كالزيت والسكر، بالإضافة إلى المكرونة الدقيق ، الصلصة ، الخل ، الشاي ، الجبن ، الحليب الجاف ، المسلي الصناعي، وغيرها من السلع الأكثر استخداماً للأسرة المصرية.

وتحدد كميات سلع المقررات التموينية المنصرفة إلى كلا من المنافذ والتي يطلق عليها الاستعاضة وفقا لقيمة التأمين المدفوع من صاحب المنفذ التمويني إلى وزارة التموين، و يصرف مسؤول  المنفذ التمويني سلع المقررات على أربع دفعات خلال الشهر .

100 مليون دولار لتوفير السلع

من ناحية أخرى تواصل المنافذ التموينية صرف  مقررات فبراير  إلى باقي المستفيدين على البطاقات التموينية ، والتي أوشكت على الانتهاء بنسبة 100%، وذلك، من خلال 40 ألف منفذ تمويني، بالتزامن مع صرف سلع فارق النقاط والسكر الحر ، وفقا للحصص المقررة  لكل مستفيد.

وتستقبل منافذ التموين أصحاب ومستفيدي البطاقات من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً يوميا وخلال العطلات الرسمية.

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وفي السياق نفسه، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن البنك المركزى اعتمد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان كما أن احتياطى الزيت يكفى 5 شهور، فيما يبلغ احتياطى السكر 6 شهور، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بالتوزيع على كافة منافذ الجمهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات .

وأكد الوزير على استمرار ضخ وتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية فى معارض "اهلا رمضان"، وأن هناك اتجاها لزيادة عدد المعارض فى إطار رفع العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسى فى صالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر اليوم الأربعاء .

وجاءت أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 بحسب وزارة التموين، كالتالي:-

- سجل سعر السكر المعبأ 1 كجم قيمة 12.60 جنيه.

- سجل سعر زيت الخليط 800 مللي قيمة 30 جنيهًا.

- سجل سعر علبة مرقة الدجاج بنحو 6 جنيهات.

- سجل سعر مكرونة 800 جم قيمة 14.00 جنيه.

- سجل سعر مكرونة 400 جم قيمة 7 جنيهات.

- سجل سعر العدس المجروش 500 جم قيمة 21 جنيهًا.

- سجل سعر الفول المعبأ 500 جم قيمة 9.00 جنيه.

- سجل سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم قيمة 18.00 جنيه.

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