يبحث عدد كبير جدا من المواطنون عن كيفية إصدار بطاقة تموين من خلال بوابة مصر الرقمية.
استخراج بطاقة تموين من بوابة مصر الرقمية
- - ادخل إلى بوابة مصر الرقمية.
- - اضغط على خدمات التموين
- -ثم اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة.
- -حال إضافة بيانات غير صحيحة أو لأفراد غير تابعين لأسرتك يتم إلغاء الطلب.
- - إدخال المحافظة المسجلة بالرقم القومي.
- -اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين.
- - يمكنك إضافة فرد أو أكثر من أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية.
- - اضغط على موافق.
- - إدخال العنوان الذي تريد الاستلام عليه.
- - اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك.
- -سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل.
- - حال الدفع عن طريق شبكات شركات التحصيل مثل:-
- أمان ومصاري.
- أدخل بريدك الإلكتروني.
- رقم المحمول الخاص بك.
- ثم اضغط على التالي.
- - سيظهر لك كود السداد
- -عداد مداد صلاحيته.
- -احفظ الكود أو التقط صورة له.
- -طباعته والذهاب له إلى أقرب منفذ سداد قريب منك.
- -اطلب الإيصال بعد إتمام عملية السداد.
- - ستظهر لك رسالة بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح.
- -يمكنك تتبع الطلب بالضغط على تتبع الطلب.
كيفية الحصول على بطاقة تموين في حال فقدانها 2023
وذلك من خلال موقع وزارة التموين على النحو التالي:
- الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19765
- الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.
- يتولى مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.
- تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة.
- يتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية.
- يحرر المواطن طلبا رسميا في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة.
- إلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاثة أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.
- تتولى الشركة المنفذة تسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.
- يراجع مكتب التموين البيانات التي تم تعديلها مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.
- يسلم مكتب التموين المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي لصاحب البطاقة / عدد المستفيدين / تاريخ الاستلام / اسم البدال.
- يتسلم المواطن الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.
- يصرف المواطن المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة.