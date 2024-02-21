عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استولوا على مقررات تموينية لبيعها فى السوق السوداء فسقطوا بقبضة أمن بورسعيد

سلع تموينة
سلع تموينة

أحكم راجل الرقابة التموينية بأدارة تموين غرب التابعة لمديرية التموين و التجارة الداخلية فى بورسعيد برئاسة محمد عوض قبضتهم على ثلاث بدالين تموينين قاموا بالتصرف فى سلع مدعمة تصرف على البطاقات التموينية الذكيه  .

 

كانت محمد عوض وكيل وزارة التنوين فى بورسعيد اصدر تعليمات مشددة لاحكام السيطرة والرقابة محال بيع السلع التموينية البدالين التمونيني وعمل متابعة يومية من خلال الحملات الرقابية .

حملة الرئيس السيسي تكرم كوادر قيادية للتنمية.. وأمانة بورسعيد: "شرف ووسام"

محافظ بورسعيد يستقبل النائبة أمل عصفور لمتابعة مستجدات العمل في مشروعات المحافظة

وعلى الفور بدأت التحركات وتم تشكيل حملة بإشراف محمد حلمى وكيل مديرية تموين بورسعيد و كبار مفتشى الرقابة التموينية 

.

واسفرت الحملة عن ضبط أحد البدالين التمونين فى بورسعيد تصرف فى كمية تقدر ب 140 كيس مكرونه بالإضافة إلى 1200 عبوة شاى كما ضبطت اخر قام بالتصرف فى 871 كيس مكرونه مدعمة وسقط الثالث للتصرف فى 100 كجم سكر تموينيى مدعم  .

وتبين ان جميع المواد المتصرف فيها  تصرف لأصحاب البطاقات التموينية الذكية فتم تحرير محضر تصرف فى سلعة مدعمة لمخالفة المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بقانون 109 لسنة 1980 

وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .

بورسعيد أخبار تموين بورسعيد أخبار حوادث بورسعيد السلع التموينية الرقابة التموينية بطاقات التموين بيع السلع التموينية تموين بورسعيد مديرية التموين و التجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

موضوعات متعلقة

الأرز 25 والسكر 27 جنيها.. توافد الآلاف على معرض أهلا رمضان ببورسعيد|صور

حملة الرئيس السيسي تكرم كوادر قيادية للتنمية.. وأمانة بورسعيد: "شرف ووسام"

محافظ بورسعيد يستقبل النائبة أمل عصفور لمتابعة مستجدات العمل في مشروعات المحافظة

محافظ بورسعيد: الشباب السبب في نهضة المجتمعات ورفعتها

فائزون رمضان.. محافظ بورسعيد يعلن اطلاق مسابقة لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

كيلو السكر بـ27 جنيها.. محافظ بورسعيد يتفقد توافر السلع بمعارض أهلا رمضان| شاهد

على أنغام السمسمية.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" في بورسعيد | صور

لخدمة 2000 مواطن.. رئيس حي المناخ ببورسعيد يفتتح معرض رسالة الخيري |صور

ترشيحاتنا

الأرصاد: فرص أمطار خفيفة في الصحراء الغربي وأقصى غرب البلاد

جوميز يعقد جلسة مع سيف الدين الجزيري استعدادًا للكونفدرالية

بعد إصابتها بأمراض خطيرة.. سودانية تقفز من شرفة منزلها في عين شمس

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجري سلاح لـ 31 مليون جنيه

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

إسرائيل: ننتظر رد حماس لإرسال وفدنا إلى القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

لأول مرة.. صور توثق مقبرة للحيتان تحت الماء| شاهد كيف تبدو!

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

فيديو

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ