استولوا على مقررات تموينية لبيعها فى السوق السوداء فسقطوا بقبضة أمن بورسعيد

أحكم راجل الرقابة التموينية بأدارة تموين غرب التابعة لمديرية التموين و التجارة الداخلية فى بورسعيد برئاسة محمد عوض قبضتهم على ثلاث بدالين تموينين قاموا بالتصرف فى سلع مدعمة تصرف على البطاقات التموينية الذكيه .

كانت محمد عوض وكيل وزارة التنوين فى بورسعيد اصدر تعليمات مشددة لاحكام السيطرة والرقابة محال بيع السلع التموينية البدالين التمونيني وعمل متابعة يومية من خلال الحملات الرقابية .

وعلى الفور بدأت التحركات وتم تشكيل حملة بإشراف محمد حلمى وكيل مديرية تموين بورسعيد و كبار مفتشى الرقابة التموينية

.

واسفرت الحملة عن ضبط أحد البدالين التمونين فى بورسعيد تصرف فى كمية تقدر ب 140 كيس مكرونه بالإضافة إلى 1200 عبوة شاى كما ضبطت اخر قام بالتصرف فى 871 كيس مكرونه مدعمة وسقط الثالث للتصرف فى 100 كجم سكر تموينيى مدعم .

وتبين ان جميع المواد المتصرف فيها تصرف لأصحاب البطاقات التموينية الذكية فتم تحرير محضر تصرف فى سلعة مدعمة لمخالفة المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بقانون 109 لسنة 1980

وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .