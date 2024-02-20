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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة الرئيس السيسي تكرم كوادر قيادية للتنمية.. وأمانة بورسعيد: "شرف ووسام"

تكريم كوادر نسائية
تكريم كوادر نسائية من جملة الرئيس

تقدمت أمانة مؤسسة كوادر قيادية للتنمية بمحافظة بورسعيد بالتهنئة القلبية للمركزية بقيادة الدكتورة هدى سعد رئيس مجلس أمناء مؤسسة كوادر قيادية للتنمية لتكريم الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤسسة، وذلك لدورها الوطني خلال انتخابات الرئاسة الماضية .

وكانت قد كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤسسة كوادر قيادية للتنمية أمس لجهودها خلال انتخابات الرئاسة الماضية ، وقد تسلمت الدكتورة هدى سعد رئيس مجلس أمناء المؤسسة درع التكريم نيابة عن كل أعضاء المؤسسة من جميع المحافظات.

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ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى سعد رئيس مجلس أمناء مؤسسة كوادر قيادية للتنمية  علي استمرار العمل تحت مظلة لجنة المتطوعين والكيانات الشبابية للحملة الرسمية  للرئيس وذلك في الفترة المقبلة "

وتابعت في تصريحاتها الصحفية "نحن نسعى لتحقيق المزيد من الانجازات في خدمة المجمتع ، كما تثمن مؤسسة كوادر قيادية للتنمية دور كافة الكيانات الشبابية التي كان لها دوراً بارزاً في نجاح العملية الانتخابية"

و على جانب متصل توجه مصطفى رفعت أمين تنظيم المؤسسة بمحافظة بورسعيد بخالص التهنئة القلبية لكل اعضاء مؤسسة كوادر قيادية للتنمية على مستوى جميع المحافظات بشأن ذلك التكريم ، مؤكدا بأن تكريم الحملة الرسمية للرئيس يعد وساماً و شرفاً لكل أعضاء المؤسسة.

تكريم كوادر نسائية من جملة الرئيس

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وعن أمانة المؤسسة في محافظة بورسعيد أكد مصطفى رفعت بأنه سيكون هناك خطة متكاملة خلال الفترة المقبلة لعمل مبادرات اجتماعية متميزة بأفكار شبابية تسعى في المقام الأول إلى زيادة الوعى لدى الأطفال والشباب والعمل على تطويرهم وإعدادهم ككوادر قوية وناجحة لخدمة المجتمع.

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