محافظ بورسعيد: الشباب السبب في نهضة المجتمعات ورفعتها

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الطالب يوسف محمد الجزار الحاصل على المركز الاول على كلية التربية الرياضية، جامعة بورسعيد، لفوزه وتكريمه ضمن اوائل كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات مؤتمر التوظيف والتوصيف المهني الباراليمبي في المجال الرياضي.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذه النماذج الشبابية من أبناء بورسعيد، قائلا إن هؤلاء النماذج من الشباب هم السبب في نهضة المجتمعات ورفعتها، متمنيا له مزيد من التوفيق في حياته المهنية والدراسية والرياضية.

حضر فعاليات اللقاء النقيب العام للمهن الرياضية د. فتحي ندا ومجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية، والسفير الفرنسي بمصر بروفيسور ايريك شيفلير، ورئيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة د. دينيس درابي، ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية د. حسام الدين مصطفي ورئيس نادي الرياض لذوي الإعاقة وراعي ذوي الإعاقة بالوطن العربي د. فهد بن نايف الفقير، ومجموعة من الأبطال البارالمبيين المصريين، وعمداء و وكلاء كليات التربية الرياضية بجامعات مصر.