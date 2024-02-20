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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فائزون رمضان.. محافظ بورسعيد يعلن اطلاق مسابقة لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

محافظ بورسعيد يكرم
محافظ بورسعيد يكرم المشاركين في تنظيم المسابقة الدولية

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المشاركين في تنظيم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السابعة، التي تحمل اسم القاريء الشيخ "الشحات محمد أنور» ويشارك بها حوالي 60 دولة حول العالم.

وحضر التكريم الدكتور  عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

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ووجه المحافظ الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنظيم المسابقة، وجهودهم في تنفيذها بصورة مشرفة، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي الذي يساهم في نجاح أي عمل تقوم به محافظة بورسعيد، متطرقا للحديث حول التطور الذي تشهده بورسعيد في مختلف المجالات

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد، لافتا إلى أن بورسعيد شرفت بإقامة المسابقة للعام السابع على التوالي، وأن أبناء بورسعيد فائزون كونهم احتضنوا المسابقة.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، والتي تحتضن أفكار الشباب، ومصر هي العمود الفقري للدول الإسلامية".

محافظ بورسعيد يكرم المشاركين في تنظيم المسابقة الدولية للقرٱن الكريم والابتهال

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وشارك في المسابقة 60 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وروسيا وبريطانيا وماليزيا وإندونيسيا، ودول عربية، وتمنح المسابقة جوائز مالية للفائزين في الأفرع الأربعة للمسابقة .

كما وجه محافظ بورسعيد بتنظيم مسابقة "فائزون رمضان" للأعمار من سن ٣ الي ١٨ سنة لحفظ القرٱن الكريم و الابتهال الديني، لتنطلق في شهر رمضان المعظم،  مشيدا بجهود القائمين على هذا العمل الديني العالمي.

بورسعيد الشيخ الشحات محمد أنور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس الغرفة التجارية عادل الغضبان محافظ بورسعيد شهر رمضان المعظم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم وزارة الشباب والرياضة

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