فائزون رمضان.. محافظ بورسعيد يعلن اطلاق مسابقة لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المشاركين في تنظيم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السابعة، التي تحمل اسم القاريء الشيخ "الشحات محمد أنور» ويشارك بها حوالي 60 دولة حول العالم.

وحضر التكريم الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنظيم المسابقة، وجهودهم في تنفيذها بصورة مشرفة، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي الذي يساهم في نجاح أي عمل تقوم به محافظة بورسعيد، متطرقا للحديث حول التطور الذي تشهده بورسعيد في مختلف المجالات

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد، لافتا إلى أن بورسعيد شرفت بإقامة المسابقة للعام السابع على التوالي، وأن أبناء بورسعيد فائزون كونهم احتضنوا المسابقة.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، والتي تحتضن أفكار الشباب، ومصر هي العمود الفقري للدول الإسلامية".

محافظ بورسعيد يكرم المشاركين في تنظيم المسابقة الدولية للقرٱن الكريم والابتهال 1000264172 1000264151 1000264163 1000264130 1000264142 1000264175 1000264154 1000264133 1000264166 1000264124 1000264157 1000264169 1000264136 1000264127 1000264139

وشارك في المسابقة 60 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وروسيا وبريطانيا وماليزيا وإندونيسيا، ودول عربية، وتمنح المسابقة جوائز مالية للفائزين في الأفرع الأربعة للمسابقة .

كما وجه محافظ بورسعيد بتنظيم مسابقة "فائزون رمضان" للأعمار من سن ٣ الي ١٨ سنة لحفظ القرٱن الكريم و الابتهال الديني، لتنطلق في شهر رمضان المعظم، مشيدا بجهود القائمين على هذا العمل الديني العالمي.