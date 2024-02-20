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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كيلو السكر بـ27 جنيها.. محافظ بورسعيد يتفقد توافر السلع بمعارض أهلا رمضان| شاهد

سيارات متنقلة ضمن
سيارات متنقلة ضمن مبادرة اهلا رمضان فى بورسعيد لبيع اللحوم

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومحمد عوض وكيل وزارة التموين بمدير مديرية  التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المنافذ المتنقلة لمبادرة «أهلا رمضان» للسلع الغذائية الأساسية ، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من الأرز،و زيت الطعام واللحوم ،والسكر التي تلبي احتياجات المواطنين، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد  بأسعار مخفضة.

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واستعرض محافظ بورسعيد السلع الغذائية المتوفرة داخل المنافذ «السيارات المتحركة»، والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها وتوافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين وذلك للتيسير على المواطنين لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ، طول شهر رمضان المبارك ،بالحي الإماراتي ،و سوق العصر ،و سوق علي .

سيارات متنقلة ضمن مبادرة اهلا رمضان فى بورسعيد لبيع اللحوم و الدواجن بأسعار مخفض

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وتتضمن مبادرة «أهلا رمضان» فى بورسعيد تخفيض الأسعار ببيع كيلو اللحوم ب٢٧٠ جنيها ،و كيلو السكر ب٢٧ جنيها، وعبوة الزيت ب ٧٠ جنيها، بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية المختلفة.

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