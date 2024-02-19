على أنغام السمسمية.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" في بورسعيد | صور

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، مساء اليوم الاثنين، معرض "أهلا رمضان" في بازار بورسعيد الجديد على مساحة أكبر من 2000 متر مربع ويضم أكثر من 30 قسما لبيع احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار التكلفة وتخفيضات تصل إلى 25%، بحضور الدكتور مهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والآلاف من أبناء بورسعيد.

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام المعرض المختلفة، مُطمأنا على وجود تخفيضات حقيقية على الأسعار وجودة السلع وتوافرها بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مُطالبا التجار الالتزام بالتخفيضات على الأسعار بشكل ملموس للمواطنين وعمل عروض يومية طوال فترة إقامة المعرض.

وشدد المحافظ على الأجهزة والجهات المعنية بتكثيف الرقابة والمتابعة على المعرض على مدار اليوم، كما ألتقى عدد من المواطنين زوار المعرض، مُستفسرا منهم عن مدى رضاهم على الأسعار داخل المعرض وجودة السلع، والذين بدورهم أكدوا له على أن أسعار السلع أقل من مثيلتها بالأسواق خارج المعرض.

على أنغام السمسمية.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بحضور الآلاف من أبناء بورسعيد 1000263751 1000263762 1000263774 1000263785 1000263732 1000263744 1000263757 1000263726 1000263790 1000263780

وثمن محافظ بورسعيد جهود الغرفة التجارية ببورسعيد، ومجلس إدارتها برئاسة محمد سعده، لظهور المعرض بهذا الشكل الحضاري المُشرف والحرص على مشاركة كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة لضمان وجود تخفيضات حقيقية على الأسعار.

ومن جانبه، وجه محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد، على استجابته لمطلب الغرفة بإقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الجديد نظرا للنجاح الكبير الذي حققه معرض أهلا رمضان العام الماضي في نفس المكان، فضلا عن توجيه سيادته بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامته، والمتابعة اليومية منذ اليوم الأول للاستعداد وتجهيز المعرض.

أكد على أن الغرفة التجارية ببورسعيد تحملت كافة تكاليف إقامة معرض "أهلا رمضان" أسوة بالسنوات الماضية مقابل تقديم العارضين المشاركين تخفيضات بنسب أكبر على الأسعار، في ضوء المساهمة المجتمعية للغرفة في دعم جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

على أنغام السمسمية.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بحضور الآلاف من أبناء بورسعيد 1000263795 1000263711 1000263700 1000263744 1000263800 1000263768 1000263737 1000263705 1000263690 1000263718



ونُظم على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان احتفالية على أنغام آلة "السمسمية" الشعبية الشهيرة تفاعل معها زوار المعرض، في ظل أجواء احتفالية بين الحضور وإشادة بتنظيم المعرض وأسعار وجودة السلع.

وكانت الغرفة التجارية ببورسعيد شكلت غرفة عمليات متواجدة داخل المعرض طوال فترة إقامته، للرقابة والمتابعة والتعامل السريع مع أي شكوى والرد على أي استفسار أو تلقي المقترحات من المواطنين، لضمان متابعة أسعار السلع ومستوى جودتها والتأكد من توافرها بكميات كافية.