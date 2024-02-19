محافظ بورسعيد: سوق الأسماك يعمل بشكل طبيعي.. وإجراءات صارمة مع مروجى الشائعات

نفى اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد ما تردد على صفحات عدد من المواقع بشأن اندلاع حريق بسوق أسماك بورسعيد عصر اليوم مشدد على أن المحافظة لن تتهاون فى اتخاذ إجراءات تجاه كل من يروج أخبار كاذبة تهدد السلم العام .

وأكد محافظ بورسعيد أن الأمر لم يعدوا تصاعد لسان لهب من مدخنة شواية أسماك وهو أمر معتاد يتم التعامل معه فورا من قبل أصحاب تلك الشويات لافتا أن الشواية كانت بداخل احد محلات الأسماك وبعيدة كل البعد عن منطقة الأفران.

وشدد محافظ بورسعيد على أن الأمر لم يتجاوز دقائق معدودة ولم يعطل حركة السوق مطلقا وكذا لم يشعر به أصحاب المحلات ولا الزائرين فى المناطق المتعددة داخل السوق



وتعجب محافظ بورسعيد من مثيرى الفتن والأخبار المغلوطة اللاهثين خلف الترند على حساب أمن وأمان المواطنين لافتا أن اليوم بنفس المنطقة سيشهد افتتاح معرض أهلا رمضان فى الثامنة مساء اليوم.

وأكد محافظ بورسعيد على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه مروعي امت المواطنين بنشر أكاذيب وادعاءات وتضخيم الأحداث بشكل يعمل على تقدير السلم العام .